На Камчатке оштрафован пьяный водитель, перевозивший туристов из Германии

Петропавловск-Камчатский, , 04:46 — REGNUM На Камчатке прекращено уголовное дело в отношении водителя КамАЗа с оборудованной для перевозки пассажиров специальным отсеком («вахтовка»), который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возил туристов из Германии по достопримечательностям региона. Как сообщили ИА REGNUM в СКР, мужчина полностью признал свою вину, и следователь ходатайствовал в суде о штрафе.

В итоге водителя оштрафовали на 15 тыс. рублей. При этом выплачивать эту сумму он будет в течение трёх месяцев. Также его лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев.

«Судом учтено, что обвиняемый к уголовной ответственности привлекается впервые и совершил преступление небольшой тяжести», — пояснили в СКР.

ИА REGNUM ранее сообщало, что водителя остановили в селе Эссо когда он перевозил туристов из Германии. Кроме того, что он был в состоянии алкогольного опьянения, эксперты еще нашли технические неисправности в самой машине. То есть иностранцы путешествовали по полуострову с реальной угрозой для жизни.

Камчатка пользуется большой популярностью у туристов. Но до некоторых природных объектов — вулканов и озер, например, дорог просто нет. Туристы передвигаются на большегрузных автомобилях.