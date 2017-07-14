Тело погибшего в шахте «Ново-Кальинская» горняка подняли на поверхность

Екатеринбург, , 23:31 — REGNUM Тело горняка, погибшего от обрушения породы в шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области, поднято на поверхность, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

По данным прокуратуры, причиной обрушение породы стало повреждение укрепляющих конструкций шахты.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Свердловской области из-за обрушения горной породы на шахте «Ново-Кальинская» погиб шахтер.

Сообщение о трагедии поступило в МЧС РФ около 21:00 по местному времени (19:00 мск). По данному факту СКР и прокуратура проводят проверки.

Шахта «Ново-Кальинская» относится к Североуральскому бокситовому руднику, входящему в состав ОК «РусАл».

Шахта продолжает работать в штатном режиме, эвакуация людей на поверхность не потребовалась.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура назвала причину гибели горняка в Свердловской области