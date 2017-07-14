«Лаборатория Касперского»: Вирус на сайте госуслуг не опасен

Москва, , 23:19 — REGNUM В компании «Лаборатория Касперского» считают, что вирус, который присутствует на портале государственных услуг, и который был обнаружен сегодня, 13 июля, специалистами компании «Доктор Веб», является рекламным и присутствует на ряде сайтов постоянно.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что в настоящее время на сайте Gosuslugi.ru действительно присутствует код, который осуществляет переход по внешней ссылке. Этот код накручивает «клики» на определённые сайты, однако сам пользователь, открывший портал государственных услуг, об этом не знает.

В компании подчеркнули, что этот вирус известен с 2015 года и на данный момент он присутствует на десятках сайтов в русском сегменте интернета.

Представители оператора «Ростелеком» сообщили, что в настоящее время осуществляется аудит сайта государственных услуг, чтобы упредить подобные случаи в дальнейшем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская компания «Доктор Веб» сообщила, что на сайте государственных услуг обнаружен вирус. Специалисты компании считают, что он может навредить пользователям сайта.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций позднее заявили, что вирус на самом деле не представляет значительной угрозы для пользователей портала государственных услуг.