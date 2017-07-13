Прокуратура назвала причину гибели горняка в Свердловской области

Екатеринбург, , 21:56 — REGNUM В Свердловской области жертвой обрушения горной породы на шахте «Ново-Кальинская» стал один человек, сообщает региональный главк СКР.

По данному факту началась доследственная проверка. По информации правоохранителей, сообщение об обрушении поступило около 21:00 по местному времени (19:00 мск).

На место происшествия выехали следователь, полиция и судебно-медицинский эксперт. В ходе проверки будут, в частности, проанализированы должностные инструкции, табель учета рабочего времени и журнал проведения инструктажа, уточнили в следственном управлении.

По данным прокуратуры, причиной обрушения на шахте стало повреждение укрепляющих породу конструкций. Большой кусок горной породы, упавший из-за локального разрыва креплений, стал причиной гибели проходчика.

Мужчина 1972 года рождения скончался на месте происшествия. Его тело из-под горной породы извлекают спасатели. Прокуратура также начала проверку по факту гибели горняка.

СУБР (Североуральский бокситовый рудник) входит в состав ОК «РусАл». В настоящее время шахта работает в штатном режиме, эвакуация рабочих не проводилась.