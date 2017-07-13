Под Псковом задержана группа российских и иностранных журналистов

Псков, , 21:46 — REGNUM Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Псковской области задержали за нахождение в пограничной зоне группу российских и иностранных журналистов. Об этом сегодня, 13 июля, пишет газета «Псковская губерния».

Сообщается, что группа журналистов отправилась по псковским деревням, чтобы подготовить публикацию о жителях, которые пожаловались губернатору на плохое состояние дорог.

Однако журналисты были задержаны сотрудниками ФСБ за пребывание в пограничной зоне без специального разрешения. На задержанных оформляются протоколы об административном правонарушении.

Всего были задержаны пятеро журналистов, из которых двое — сотрудники ВВС, один сотрудник «МК в Пскове», ещё один — журналист «Псковской губернии», а также бывший депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов.

Иностранным журналистам сотрудники погрануправления ФСБ вынесли устные предупреждения, российским гражданам грозят административные штрафы в размере от 500 до 1000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте администрации Псковской области к губернатору региона Андрею Турчаку обратилось около 50 жителей и владельцев дачных участков деревень Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино и Доможирка. Жители пожаловались властям на крайне неудовлетворительное состояние дорог.

Власти пообещали создать комиссию для проверки дорог. Ожидается, что комиссия начнет свою работу 14 июля.

Местные жители настолько недовольны состоянием автодорог, что просят рассмотреть вариант передачи их района в состав Ленинградской области, где ситуация с дорогами заметно лучше.