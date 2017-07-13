В Новой Зеландии замерзают тысячи жителей

Веллингтон, , 21:20 — REGNUM В Новой Зеландии прошедшей ночью зафиксирована самая низкая температура года, в связи с крайне плохой погодой на Северном острове несколько районов остались без света и отопления, передает New Zealand Herald.

Техники круглосуточно работают над устранением неполадок на территории от Мартинборо до Темзы. В Раетихи без электричества осталось 450 домов, в Вайоуру — 400, температура в регионе составляет примерно 1оС. По данным Newstalk ZB, более 300 домов не имеют подключения к сети в районе Тайхапаи, еще сотни в регионе Манавату-Вангануи. Без света остались 600 домов около Уэверли, более 900 в районе Опонека и около 600 в Тауранге.

Сильный снегопад накрыл большую территорию, включая крупнейшие новозеландские города Окленд и Веллингтон.

В настоящее время основной эпицентр циклона расположен над Оклендом, несмотря на то, что, по официальным данным, температура воздуха не опускалась ниже 6 °C, из-за ледяного ветра местами температура ощущается на 3 °C, согласно MetService. В Окленде было зарегистрировано 11 отключений электроэнергии. Неясно, сколько людей затронуто.

По сообщению издания Stuff, в Веллингтоне сильный ветер поднял в воздух несколько крупных детских трамплинов, конструкция которых включает железный каркас и сетку-ограждение. Они приземлялись на дороги, машины и даже на крышу жилых домов, один трамплин повис на высоковольтной линии в Ситоне.