«Доктор Веб» нашел на портале госуслуг вирус

Москва, , 20:40 — REGNUM Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили на портале государственных услуг Российской Федерации потенциально вредоносный код. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что вредоносный код был внедрен на сайте gosuslugi.ru неизвестными лицами. Этот вирус заставляет браузер пользователя связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо.

Подобных адресов специалисты «Доктор Веб» обнаружили не менее 15. Владельцы этих адресов могут разместить там вредоносный код, чтобы заражать компьютеры посетителей сайта или красть их личную информацию.

Специалисты «Доктор Веб» уже передали всю информацию о вирусе в службу технической поддержки портала государственных услуг. Также «Доктор Веб» рекомендует пользователям портала проявлять осторожность.

Министерство связи и массовых коммуникаций, которое отвечает за работу портала государственных услуг, заявило, что потенциальная угроза будет ликвидирована в ближайшее время. При этом в Минкомсвязи заверили, что никаких отрицательных последствий для пользователей портала не предвидится.