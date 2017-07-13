Четверг, 13 Июля 2017 года
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Машина ФСБ сбила насмерть шестилетнего ребенка в Кабардино-Балкарии

Происшествия

Дети катались на скейтборде, когда на одно из них наехала служебная «Газель»

Нальчик, 13 июля 2017, 20:02 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии под колесами служебного автомобиля управления ФСБ погиб ребенок. Шестилетний малыш катался на скейтборде во вдворе дома по улице Мусукаева в микрорайоне «Искож».

Сидя на скейте, как на санках, двое детей скатились с горки на дорогу, когда из двора выезжала служебная «Газель» ФСБ. Один из мальчиков успел отскочить, а другой попал под колеса автомобиля, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

Как уточняет «Интерфакс», за погибшим ребенком присматривала соседка.

В настоящее время подтверждений информации о происшествии правоохранительные органы не дают.

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