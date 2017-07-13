Вирусная угроза на портале «Госуслуги» незначительная — Минкомсвязи

Москва, , 19:42 — REGNUM Специалисты «Ростелекома» пытаются установить, существует ли проблема с вирусом на портале государственных услуг России, о которой ранее сообщила антивирусная компания Dr. Web, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам главы пресс-службы корпоративного контента «Ростелекома» Инны Губаревой, специалисты устанавливают проблему. Также проверку на портале «Госуслуги» проводит компания «Лаборатории Касперского».

В Минкомсвязи отметили, что ликвидируют потенциальную угрозу «в ближайшее время». Ее в ведомстве охарактеризовали как незначительную, отрицательных последствий для пользователей не предвидится.

Ранее специалисты антивирусной компании Dr. Web заявили об обнаружении потенциально вредоносного кода на портале «Госуслуги».

Этот код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо.

С этих доменов в ответ может поступить любой документ, в том числе фальшивая форма ввода данных кредитной карточки. Также существует угроза получения злоумышленниками доступа к компьютеру посетителя.