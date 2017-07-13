Управделами на день: в Югре уволена ранее судимая чиновница

Пыть-Ях, Югра, , 18:59 — REGNUM В югорском Пыть-Яхе уволена управляющая делами горадминистрации Ирина Набережнова. Она проработала на своей должности один день, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выяснилось, что новоиспеченная управделами имеет за плечами судимость за мошенничество, легализацию преступных доходов и использование заведомо подложного документа.

Как сообщала Генеральная прокуратура РФ 26 мая 2006 года, прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа были вскрыты факты корыстных злоупотреблений, совершенных заместителем главы поселка Пойковского Нефтеюганского района Ирины Набережновой.

«Установлено, что чиновница местной администрации, курировавшая вопросы социальной деятельности, используя свои должностные полномочия и представив в подконтрольную ей жилищную комиссию подложные документы, незаконно получила из средств федерального бюджета субсидию на приобретение жилья в размере более 500 тысяч рублей», — сообщало надзорное ведомства.

На деньги, полученные по государственной социальной программе по переселению жителей Крайнего Севера, Набережновой незаконно была приобретена в собственность квартира в одном из городов Подмосковья.

Чиновнице грозило до шести лет лишения свободы. Но судом ей было назначено наказание пять лет условного срока и штраф в 20 тыс. рублей. Кроме того, Набережновой было запрещено три года занимать должности в органах местного самоуправления.

Глава Пыть-Яха Олег Ковалевский сообщил Ura.ru, что по данному факту прошла проверка. «Человек у нас больше не работает», — заявил глава Пыть-Яха.