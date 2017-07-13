Число жертв наводнений на северо-востоке Индии увеличилось до 80 человек

Нью-Дели, , 18:59 — REGNUM На северо-востоке Индии число жертв наводнений достигло 80 человек, заявил власти страны, 13 июля сообщает Press Trust of India.

В результате наводнений и оползней в штатах Аруначал-Прадеш, Ассам и Манипур пострадали 58 районов, где погибло около 80 человек.

Оползни и наводнения вызвали крупные разрушения в указанных штатах. Власти планируют задействовать специалистов из организации космических исследований для оценки масштабов ущерба.

Министерство здравоохранения получило распоряжение о недопущении эпидемий в пострадавших районах. Центральные власти находятся в контакте с региональными властями, принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Всем пострадавшим будут предоставлены предметы первой необходимости, развернуты более 300 гуманитарных лагерей.

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