Более 80 тыс. граждан Китая пострадали от паводков в Гуанси

Наньнин, Китай, , 18:20 — REGNUM Паводки, вызванные проливными дождями, затронули жизнь более чем 80 тыс. человек, живущих в Гуанси-Чжуанском автономной районе Китая, предаёт 13 июля агентство «Синьхуа».

Двадцать рек в регионе вышли из берегов, передает местная метеорологическая служба.

Ливни накрыли свыше 25 уездов в Гуанси, начиная с 10 июля, в связи с чем два человека погибли и еще 83,6 тыс. так или иначе пострадали в результате паводков. Всего 1832 местных жителя были вынуждены покинуть места своего проживания, передает местный департамент общественных связей.

Паводки также повредили 3670 гектар зерновых и привели к полному обрушению 198 домов, в результате чего прямой экономический ущерб составил 28,29 млн юаней ($4,17 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации доклада Министерства гражданских дел КНР, в первой половине 2017 года жертвами катаклизмов в Китае стали 204 гражданина КНР, еще 83 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

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