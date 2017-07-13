«Макдоналдс» заплатит москвичке 300 тыс. рублей за два выбитых зуба

Москва, , 17:04 — REGNUM Жительница Москвы отсудила у компании «Макдоналдс» 300 тысяч рублей за два выбитых зубы. Соответствующее решение принял сегодня, 13 июля, Замоскворецкий суд Москвы, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Женщина поскользнулась и упала в одном из ресторанов сети быстрого питания «Макдональдс». В результате падения она выбила два зуба.

Истица потребовала от «Макдональдс» один миллион рублей — 900 тыс. в качестве компенсации морального вреда и 100 тыс. на лечение зубов.

В самой компании иск считают необоснованным. Юрист «Макдоналдс» на слушаниях заявил, что в момент инцидента в ресторане были установлены таблички с призывом к клиентам быть осторожными из-за мокрого пола, который необходимо регулярно мыть, согласно санитарным нормам.

Прокуратура тем не менее иск москвички поддержала, но посчитала, что она просит слишком много денег.

Прокурор в суде заявил, что компания «недобросовестно исполнила свои обязанности по обеспечению безопасности посетителей».