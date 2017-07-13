В Прикамье с рельсов сошли 4 вагона

Кунгур, Пермский край, , 17:01 — REGNUM В Пермском крае 13 июля с рельсов сошли четыре грузовых вагона. В них перевозился щебень, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Сход с железнодорожных путей произошёл в 14:40 местного времени (12:40 мск) на запасных путях станции «Кунгур». К месту вызова выехали экстренные службы. Задержки поездов нет. На 16:10 два вагона установлены на рельсы.

Стоит отметить, что в 2016 году в июне был сход с рельсов товарных вагонов. Тогда железнодорожное происшествие повлекло за собой ущерб почти в 2 млн рублей, поскольку разрушению подверглась инфраструктура: 250 метров пути, железобетонная опора контактной сети.

В феврале 2016 года частично сошёл с рельсов локомотив электрички «Чусовая — Европейская». причиной происшествия стал щебень, рассыпанный на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.

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