Установлены личности предполагаемых убийц российского туриста в Абхазии

Сухум, Абхазия, , 16:57 — REGNUM Правоохранительными органами Абхазии установлены личности подозреваемых в убийстве российского туриста Андрея Кабанова, сообщает пресс-служба абхазского МВД.

Личные данные задержанных по подозрению в убийстве российского туриста пока не разглашаются. Это сделано в интересах следствия.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля заместитель генерального прокурора республики Абхазия Эшсоу Какалия заявил, что задержаны подозреваемые в нападении на туристов из России, совершенном 11 июля, и убийстве одного из них.

Напомним, нападение на российских туристов произошло 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района республики Абхазия.

Неизвестные злоумышленники, вооруженные холодным и огнестрельным оружием, напали на семью туристов из России, убили оказавшего им сопротивление мужчину и захватили женщину с двумя детьми, а также еще одну семью из четырех человек.

Позднее женщин и детей удалось освободить.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍В Абхазии задержали подозреваемых в нападении на туристов из РФ