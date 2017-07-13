На калужской автотрассе лихач насмерть сбил инспектора ДПС

Калуга, , 16:14 — REGNUM В ночь на 13 июля на 126 км автодороги А-130 Москва-Малоярославец-Рославль в ДТП погиб 67-летний инспектор ДПС отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Калужской области. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела областного управления МВД России Наталья Горохова, погибший является лейтенантом полиции, он нёс службу по надзору за дорожным движением в составе патрульного экипажа.

По предварительным данным, водитель 1985 года рождения двигался на автомашине «Ауди» со стороны Рославля в сторону Малоярославца. В нарушение требований дорожных знаков и разметки он совершил наезд на сотрудника полиции. В момент происшествия инспектор ДПС находился в безопасном освещенном месте, обозначающем направляющие островки в местах разделения транспортных потоков (островок безопасности), с соблюдением требований нормативных документов. Форменное обмундирование полицейского имело световозвращающие элементы.

В отношении водителя следственным управлением СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«У водителя произведен забор крови и направлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние опьянения. Видимых признаков опьянения у мужчины нет. В настоящее время водитель задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — заявила Наталья Горохова.

Напомним, за 5 месяцев 2017 года на территории Калужской области в 514 дорожно-транспортных происшествий погибли 60 человек и 687 получили ранения.