В 13-ти районах Башкирии введён режим ЧС в связи с гибелью посевов

Уфа, , 16:01 — REGNUM Распоряжением главы Башкирии в 13 районах региона введён режим ЧС из-за гибели посевов, сообщает 13 июля пресс-служба МЧС по региону.

«Режим ЧС введен в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га из-за переувлажнения почвы», — сообщили в пресс-службе.

Режим объявлен в Бакалинском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Нуримановском, Стерлибашевском, Уфимском, Фёдоровском и Чишминском районах.

По сообщениям местных СМИ, потери от гибели посевов предварительно составляют около 426 млн рублей.

Напомним, в прошлом году ущерб от гибели посевов на площади 25 тыс. га составил 160 млн рублей.

В настоящее время скошено 278 тыс. га травы, что составляет 53% от общего плана. Заготовлено 96 тыс. тонн сена и 768 тыс. тонн сенажа. По информации регионального Центра сельхозконсультирования, в регионе застраховано 35 623 га площадей.

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