«Гонялись за подранками и добивали» — стрельба в ямальском городе

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 15:57 — REGNUM В центре ямальского города Ноябрьска несколько мужчин устроили стрельбу по голубям. Расправа над птицами происходила на глазах детей. В поле зрения полицейских попал лишь один стрелок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

О двух мужчинах, открывших огонь на улице Высоцкого в Ноябрьске сообщила женщина, ставшая очевидцем инцидента. Помимо заявления в полицию, о жестоком обращении с птицами она написала в группе соцсети «Типичный Ноябрьск», разместив там фотографии стрелявших.

«Двое из воздушки стреляли по голубям. Гонялись за подранками, которые пытались спрятаться под машинами, и добивали», — пишет свидетельница.

Женщина отмечает, что во дворе над расправой наблюдали дети, которые, испугавшись выстрелов и убийств, разбежались. Свидетельница подошла к охотникам за голубями и попыталась поговорить. «Мне ответили: «Хотим кушать», — резюмирует свидетельница.

Жители Ноябрьска в целом разделили гнев землячки, но отмечают однако, что голубей в этом году в городе развелось изрядное количество. Особенно дети любят подкармливать птиц, которые взрослым приносят проблемы — изгаженные птичьим пометом автомобили раздражают мужчин, а козырьки подъездов — коммунальщиков.

После обращения свидетельницы в полицию был найден стрелок 1976 года рождения. За нарушение общественного порядка ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа с конфискацией оружия и патронов.

Отметим, что стрельба из пневматики не такая уж редкость в Ноябрьске. В 2016 году 3 мая мужчина расстрелял из пневматического пистолета несколько запрещающих знаков у проходной ноябрьского предприятия. Стрелок пояснил свои действия желанием проверить новенькое оружие. В итоге он был оштрафован, а оружие конфисковано.

Практически на днях, в столице Ямала Салехарде, во дворе детского сада 60-летний разнорабочий детсада «Рябинка» устроил тир и палил по консервным банкам и самодельным мишеням из пневматической винтовки. Рядом с произвольным тиром находились дети, проходили люди. К счастью, никто не пострадал. Свою вину стрелок признал, винтовка изъята. Ведется доследственная проверка, сообщают ямальские полицейские.

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