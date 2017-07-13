Пожарные не нашли грубых нарушений в ТЦ «РИО»

Москва, , 15:50 — REGNUM Грубых нарушений на момент пожара в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве не было. В основном все системы пожарной безопасности в ТЦ сработали. Об этом сегодня, 13 июля, заявил главный госинспектор по пожарному надзору Сергей Кададов, передавало Mosday.ru.

«Проверки на этом объекте проводились. Нарушения имелись, но в 2016 году контроль ранее выданных предписаний показал, что большая часть нарушений была устранена. Грубых нарушений на момент пожара там не было», — пояснил Кададов.

Он отметил, что пока идет расследование говорить о причинах пожара преждевременно.

Океанариум и зоопарк в горевшем ТЦ «РИО» могут открыть в ближайшее время. На другие территории торгового центра посетителей пустят чуть позже — после устранения всех последствий крупного пожара, в том числе запаха гари, передавало m24.ru.

По словам сотрудников «РИО», информация о том, что ТЦ придется закрыть надолго, не соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в ТЦ «РИО» в Москве произошел пожар. Площадь пожара достигала 1000 кв. метров. В результате пожара пострадали и были госпитализированы 14 человек.

В ликвидации пожара участвовали 54 подразделения МЧС свыше 180 человек личного состава. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

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