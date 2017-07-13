Экс-начальник полиции Зауралья не будет платить 14,7 млн рублей

Курган, , 15:50 — REGNUM Курганский областной суд 13 июля изменил приговор по уголовному делу бывшего начальника регионального УМВД Игоря Решетникова. Рассмотрев апелляцию, суд отменил приговор в части взыскания с осуждённого в пользу областного УМВД суммы ущерба в размере более 14,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по Курганской области.

Приговор в отношении Игоря Решетникова вступил в законную силу. Без штрафа, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Напомним бывший начальник УМВД России по Курганской области был приговорен 19 апреля к трем годам лишения свободы условно. Он был осужден за злоупотребления должностными полномочиями.

Данный приговор поставил точку двухлетнем разборе «дела полицейских». Ранее было установлено, что в декабре 2012 года и в августе 2013 года Решетников оплатил неисполненный проект Центра кинологической службы УМВД. В результате подрядчику необоснованно были перечислены два миллиона рублей, выделенные в рамках государственного оборонно заказа. Госконтракт по сей день не исполнен, Центр не построен, так как нет проектной документации. Однако наказание по данному эпизоду было снято в связи с амнистией. Кроме того, Решетникову зачлось участие в боевых действиях, наличие несовершеннолетнего ребенка и положительные характеристики.

Также Решетников был признан виновным в том, что в течение 2011−2015 годов не по назначению использовал здание реабилитационного центра УМВД, специально возведенного в районе озера Болдинцево. Центр работал как загородный дом для личного отдыха Решетникова, членов семей руководства УМВД и приближенных лиц. Там же Игорь Решетников периодически организовывал банкеты. При этом здание реабилитационного центра полностью содержалось за счет средств федерального бюджета. С целью обеспечения своего комфортного времяпрепровождения по указанию Решетникова в реабилитационный центр приобреталось имущество, никак не связанное с лечебными процедурами (ковровые дорожки, ЖК-телевизоры, домашний кинотеатр с караоке, вокальная радиосистема и пр.). Всего за время незаконного использования здания реабилитационного центра в личных целях руководителем УМВД на его содержание было затрачено свыше 12 миллионов бюджетных рублей. Одновременно более 30 действующих и бывших сотрудников органов внутренних дел, неся затраты, были вынуждены проходить реабилитационные процедуры в других субъектах Российской Федерации.

Напомним, дело Игоря Решетникова началось с его отставки из-за арестов верхушки полицейского главка Зауралья. Высокопоставленные курганские полицейские были ранее приговорены к длительным срокам лишения свободы за взятки в особо крупных размерах.

Также по теме: Большими сроками заключения завершилось «дело полицейских» в Кургане

Читайте ранее в этом сюжете: Осуждён бывший главный полицейский Зауралья