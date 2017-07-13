Бывшего чиновника Кузбасса отрафовали за драку с соседями по даче

Кемерово, , 15:51 — REGNUM Кемеровский районный суд вынес решения по двум административным делам, по которым проходил экс-начальник департамента промышленности региона Сергей Карпунькин. За нанесение побоев двум соседям по даче экс-чиновник должен заплатить 10 тыс. рублей штрафа. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

«При определении вида и размера наказания по делам об административных правонарушениях, суд учёл характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, раскаяние в содеянном, ранее к административной ответственности не привлекался, суд счёл необходимым назначить Карпунькину наказание в виде административного штрафа», — пояснили в суде.

Как уточняется на правоохранительном портале Кузбасса, два административных дела были возбуждены по фактам нанесения побоев внучке владельца дачного участка и ее молодому человеку, которые пытались прекратить конфликт.

«По первому делу Карпунькин в суде извинился перед пострадавшей. За нанесение ей побоев суд оштрафовал Сергея Карпунькина на 5 тыс. рублей. На заседании по второму делу сторона защиты Карпунькина попросила административное преследование прекратить, так как вина Карпунькина не была доказана. Тем не менее, суд признал Сергея Карпунькина виновным в совершении административного правонарушения и по этому эпизоду также назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении правового портала.

Помимо административных дел, в отношении Карпунькина возбуждены и два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал с участием теперь уже бывшего чиновника кемеровской областной администрации разгорелся в конце июня — соседи по даче обвинили начальника департамента промышленности региона Сергея Карпунькина в избиении. После того, как эта информация получила широкую огласку, была назначена служебная проверка, на время которой 44-летний Сергей Карпунькин был отстранён от исполнения обязанностей. Спустя несколько дней чиновник был уволен «по собственному желанию».

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Свои проверки по сообщению о драке между владельцами дачных участков назначили правоохранительные органы.

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