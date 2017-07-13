На М-10 под Валдаем столкнулись шесть машин — трое погибших

Валдай, Новгородская область, , 15:49 — REGNUM В результате столкновения шести автомобилей на федеральной автомагистрали М-10 (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области сегодня, 13 июля, погибли три человека, ещё четверо получили травмы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по Новгородской области, авария произошла в 11:50 на 418 км автодороги в Валдайском районе, близ деревни Кузнецовка.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania, двигавшегося в сторону Санкт-Петербурга, совершил наезд на легковой автомобиль Ford Fusion и грузовой автомобиль Volvo. Большегруз Volvo, в свою очередь, наехал ещё, а один легковой Ford Fusion, а затем столкнулся с автомобилем Renault Sandero.

В результате ДТП на месте погибли три человека: водитель грузового автомобиля Scania и водители легковых автомобилей Ford.

Травмы получили ещё четыре человека. Трое пассажиров Renault — мужчина 1959 года рождения, две женщины 1964 и 1955 годов рождения — доставлены в клиническую больницу № 122 им. Соколова в Валдай. Ещё одна пассажирка этого автомобиля — девочка 2004 года рождения — доставлена в Валдайскую ЦРБ.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, которые принимают меры по установлению причин и обстоятельств ДТП.