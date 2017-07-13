ДТП на трассе под Тулой: Погибли четверо взрослых и младенец

Тула, , 15:46 — REGNUM Серьезная авария произошла в Тульской области — итогом столкновения четырех автомобилей стала гибель пяти человек, включая ребенка. Об этом 13 июля сообщает ТВЦ.

ЧП произошло в утренние часы в Плавском районе, на 258-м км трассы М2 «Крым». Между собой столкнулись грузовые автомобили Volvo и КамАЗ, а также легковые Lada Priora и Hyundai Solaris.

Погибли пять человек, все они находились в легковых машинах. Среди погибших — новорожденный младенец. Еще один человек получил травмы.

Как сообщает главное управление МЧС по региону, извлекать пострадавших из покореженных автомобилей пришлось с помощью специального инструмента «Спрут».

Спасатели, полиция и «скорая» были направлены к месту трагедии незамедлительно. Причины аварии устанавливаются.

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