ДТП на трассе под Тулой: Погибли четверо взрослых и младенец

Тула, 13 июля 2017, 15:46 — REGNUM Серьезная авария произошла в Тульской области — итогом столкновения четырех автомобилей стала гибель пяти человек, включая ребенка. Об этом 13 июля сообщает ТВЦ.
ЧП произошло в утренние часы в Плавском районе, на 258-м км трассы М2 «Крым». Между собой столкнулись грузовые автомобили Volvo и КамАЗ, а также легковые Lada Priora и Hyundai Solaris.
Погибли пять человек, все они находились в легковых машинах. Среди погибших — новорожденный младенец. Еще один человек получил травмы.
Как сообщает главное управление МЧС по региону, извлекать пострадавших из покореженных автомобилей пришлось с помощью специального инструмента «Спрут».
Спасатели, полиция и «скорая» были направлены к месту трагедии незамедлительно. Причины аварии устанавливаются.
Читайте также: В Нижегородской области пьяный водитель сбил трёх человек
Читайте также: В Самарской области в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека