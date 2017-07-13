Мигранты стали совершать меньше преступлений в РФ — МВД

Москва, , 15:32 — REGNUM Число преступлений с участием мигрантов в России снижается. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

«На сегодняшний день давление на криминогенную картину по территории страны несерьёзное со стороны мигрантов», — заявил Горовой. «Мы регистрируем снижение преступлений, совершенных ими и в отношении них», — указал он.

При этом, как уточнил замглавы МВД, снижение происходит и по абсолютным показателям, и по удельному весу таких преступлений в общем числе.