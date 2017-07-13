В Литве зафиксирована одна из самых мощных вспышек свиной чумы

Вильнюс, , 15:30 — REGNUM В Литве после исследования проб выяснилось, что придется уничтожить свиней, находящихся на ферме Beržų kompleksas в Йонавском районе. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июля, в Продовольственно-ветеринарной службе Литвы, всего в хозяйстве находится более 23 тысяч животных. Ранее в комплексе были введены ограничения деятельности и начато срочное исследование.

Это уже второе крупное хозяйство, пострадавшее от свиной чумы за последние 3,5 года, когда в Литве распространилась свиная чума — в 2014 году в комплексе датского капитала Idavang в Игналинском районе было уничтожено 19 тыс. свиней.

По словам заместителя директора надзорной службы Видмантас Паулаускас выводы по поводу окрестных ферм должны выясниться ещё на этой неделе. «Будут начаты работы по уничтожению свиней», — сказал Паулаускас в программе Ryto garsai в эфире национальной радиостанции LRT. Он добавил, что убытки — миллионные. По словам Паулаускаса, согласно новейшим данным, на ферме находится 23 464 свиньи.