В Нижегородской области пьяный водитель сбил трёх человек

Нижний Новгород, , 15:28 — REGNUM Пьяный водитель в Нижегородской области сбил трёх человек, две из которых погибли на месте, сообщает 13 июля пресс-служба МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла 12 июля в 23:40 (мск) на 107 км автодороги «Красные Баки — Варнавино — Ветлуга». Водитель отечетсвеенного автомобиля, находясь в алкогольном опьянении, выехал на встречную полосу и сбил пешеходов, шедших по краю проезжей части.

«В результате наезда погибли две женщины 1974 и 1997 годов рождения, несовершеннолетняя девочка получила серьезные ранения», — сообщили в агентстве.

Отмечается, что водитель попытался скрыться с места аварии, однако был задержан правоохранителями.

Как выяснилось, 29-летний мужчина уже задерживался за управление автомобиля в алкогольном опьянении и на момент ДТП был лишен прав. В настоящий момент мужчина полностью признался в содеянном.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчине грозит от четырёх до девяти лет лишения свободы.

Напомним, смертельные ДТП с участием нетрезвых водителей происходят с пугающей регулярностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек 2002 и 2003 годов рождения и скрылся с места ДТП, однако был пойман сотрудниками ГИБДД.

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