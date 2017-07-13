Жительницу Курской области осудили на два года за убийство новорожденного

Курск, , 15:25 — REGNUM В городе Железногорск (Курская область) за убийство своего новорожденного ребенка осуждена 26-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Женщина во время беременности не состояла на учете в женской консультации и скрывала свое положение от родственников и коллег — утягивала живот, носила свободную одежду.

Роды начались днем 2 марта, когда женщина была на работе. Она родила сына в туалете. Ребенок начал плакать, и мать «нанесла ему телесные повреждения в области головы, а затем имевшейся при ней шариковой ручкой — множественные проникающие ранения, в том числе и области шеи». Тело новорожденного женщина выбросила в мусорное ведро. Его нашла уборщица.

Железногорский городской суд признал женщину виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, примерно в это же время — в начале марта — в Железногорске спасли младенца, брошенного в подъезде одного из многоквартирных домов. Мать оставила ребенка на лестничной клетке подъезда, в котором живет биологический отец девочки. Она заявила, что заботиться о ребенке должен кто-то другой, потому что она воспитывать дочь тоже не собирается. После того, как на девушку поступило заявление в полицию, ей занялись органы опеки и попечительства. Ей предложили помощь психолога.

Также в Белгородской области сейчас следователи проводят доследственную проверку: 11 июля в городе Старый Оскол в мусорном баке нашли тело новорожденной девочки. Правоохранительные органы собирают информацию о беременных женщинах, у которых после предполагаемого срока родов не видели детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области расследуют убийство рожденного в туалете младенца