Во Внуково прибудет самолет с телом погибшего в Абхазии туриста

Гагра, , 15:16 — REGNUM Утром, 13 июля, в Сочинский аэропорт был отправлен автомобиль с телом убитого в Абхазии туриста из РФ Андрея Кабанова. Об этом, как передает Sputnik, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге.

«В 16:50 борт с телом погибшего прибудет в аэропорт Внуково, там его будет встречать посол Абхазии в России Игорь Ахба, — подчеркнул Лев Квициния. — Я сопровождал семью убитого до границы, в Москву с ними поедет представитель Министерства по курортам и туризму».

Министр добавил, что отправка тела погибшего была взята под контроль МЧС по поручению руководства Абхазии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2017 года в селе Приморское (Гудаутский район, Абхазия) было совершено нападение на туристов из РФ. Вооруженные холодным и огнестрельным оружием неизвестные напали на семью из 4-х человек и захватили женщину с двумя детьми, а также еще одну семейную пару с двумя детьми.

В результате инцидента погиб один человек (турист).

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