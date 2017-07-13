В Екатеринбурге рабочего раздавило бетонной плитой

Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В Екатеринбурге бетонная плита рухнула на рабочего. Мужчина погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району начал доследственную проверку. А в прокуратуре уточнили, что трагедия произошла днём 13 июля на производственной площадке, которую арендовало ООО «Уралкварц». При разгрузке контейнера плита и рухнула на рабочего.

Получить комментарий предприятия пока не удалось. Отметим, смертельные случаи на разных предприятиях регулярно происходят в Екатеринбурге и Свердловской области.