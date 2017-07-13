ЛНР: Три солдата ВСУ подорвались на своей гранате

Луганск, , 15:27 — REGNUM Из-за несоблюдения техники безопасности при обращении с боеприпасами трое солдат ВСУ получили небоевые ранения, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 13 июля Луганский информационный центр.

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По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Видродження. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, трое военнослужащих украинской армии подорвались на собственной гранате. В результате солдаты получили ранения различной степени тяжести.

Марочко отметил, что данный факт небоевого ранения скрывается от командования ВСУ.

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Напомним, в украинской армии регулярно случаются небоевые потери, в том числе в результате употребления алкоголя или наркотических веществ. Представители ЛНР неоднократно отмечали, что солдаты ВСУ склонны к дезертирству, неуставным отношениям и самоубийствам.

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