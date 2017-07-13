Дождь и ветер нанесли Ульяновской области ущерб на 206 млн рублей

Ульяновск, , 15:09 — REGNUM Дождь и ветер нанесли Ульяновской области ущерб в 206 млн рублей. Как сообщили в региональном правительстве, из-за неблагоприятных погодных условий пострадали 14 муниципальных образований.

Ураганом было повреждено 577 кровель многоквартирных домов, восстановление которых обойдется в 115 млн рублей.

Кроме того, в результате проливов пострадали подъезды, подвалы, чердаки, электрощитовые и другое общедомовое имущество. теперь на их ремонт потребуется не менее 79 млн рублей.

Ущерб, нанесенный собственникам жилых домов в результате подтоплений и проливов, составил более 11 млн рублей.

В настоящий момент бригады управляющих компаний проводят ремонт поврежденных кровель, осушают подвалы, восстанавливают электрооборудование в подъездах. Продолжаются работы по восстановлению линий электропередач, газоснабжения и дорожного полотна в оползневой зоне на улицах Новосвияжский пригород и Старосвияжский пригород Ленинского района Ульяновска.

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С 7 июля в муниципальных образованиях проводятся Дни чистоты, в ходе которых продолжается вывоз распиленных деревьев и приведение территорий в надлежащее состояние. Всего в результате непогоды на территории региона было повалено и повреждено 688 деревьев, из них 542 распилено и вывезено.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Ульяновске ущерб от урагана, обрушившегося на город, составил около 100 млн рублей. По словам главы администрации города Алексея Гаева, это средства управляющих компаний на устранение протечек кровель и подтопление подвалов, расход большого количества топлива на откачку воды, затраты на ликвидацию провалов, восстановление сетей и уборку поваленных деревьев.

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Ураган обрушился на Ульяновскую область 5 июня 2016 года. В связи со сложными погодными условиями в регионе на 24 часа был введен режим чрезвычайной ситуации. За сутки было зарегистрировано 145 отключений электроэнергии, почти 120 затоплений подвалов многоквартирных домов и 135 протечек кровель. Самая сложная ситуация сложилась в Ульяновске, Новоульяновске, Чердаклинском и Старомайнском районах.

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