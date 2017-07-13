На Карибах самолет насмерть «сдул» туристку на пляже

Порт-оф-Спейн, , 14:59 — REGNUM На острове Сен-Мартен в Карибском море погибла туристка из Новой Зеландии, наблюдавшая на местном пляже за взлетом пассажирского самолета из аэропорта. Об этом сообщило информационное агентство ВNO News со ссылкой на местную полицию.

Трагический инцидент произошел в среду, 12 июля, недалеко от аэропорта принцессы Джулианы.

«57-летняя женщина из Новой Зеландии, которую сдуло порывом воздуха от турбины лайнера, отлетела назад и сильно ударилась головой о бетонное покрытие, — говорится в сообщении. — Получившая тяжелую травму туристка была доставлена в местный медицинский центр, где скончалась».

Отмечается, что аэропорт принцессы Джулианы на Сен-Мартене находится всего в несколько десятков метров от линии пляжа.