В Подмосковье ликвидирован швейных цех с 59 нелегальными мигрантами

Балашиха, Московская область, , 15:23 — REGNUM В Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали нелегальный цех по пошиву контрафактной продукции, сообщает 13 июля пресс-служба МВД по региону.

«В деревне Пуршево выявлен цех по пошиву контрафактной продукции, в котором с нарушением миграционного законодательства работали 59 граждан одной из республик Юго-Восточной Азии», — сообщили в ведомстве.

В отношении мигрантов составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ.

«В ходе осмотра помещений полицейскими обнаружено и изъято более 100 швейных оверлочных машин, 4 термопресса и 5 резаков для ткани», — добавили в ведомстве.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Организаторам незаконного бизнеса грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты намерены внести в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам обращаться с жалобами в МФЦ за нарушение миграционного законодательства.

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