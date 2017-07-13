В Ульяновской области детей накрыло оползнем из глины и песка

Ульяновск, 13 июля 2017, 14:46 — REGNUM В Ульяновской области малолетний ребенок погиб после того, как его накрыло слоем глины и песка, сошедшим с берега реки.
Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, двое малолетних детей — брат и сестра — находись на попечении материи бабушки.
Дети были на берегу реки, когда в этом месте неожиданно произошел сход грунта. Их засыпало глиной и песком.
Благодаря оперативным действиям других отдыхающих девочку удалось откапывать и спасти. Ее брат погиб.
Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.
Кроме того, планируется проверить деятельность должностных лиц органов МСУ в части соблюдения ими законодательства об охране жизни и здоровья людей на водных объектах, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.