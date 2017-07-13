Во Владимире мигрант предстанет перед судом за секс с тремя школьницами

Владимир, , 14:35 — REGNUM Во Владимирской области в суд направлено уголовное дело в отношении мигранта из ближнего зарубежья, который обвиняется в половом сношении с тремя девочками 12 и 13 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области. 27-летний мужчина не признает вину и заявляет, что девочки оговаривают его.

По версии следствия, мужчина приехал в Россию в 2013 году. В 2016 году он приехал в Кольчугинский район Владимирской области. Здесь он познакомился с 12-летней школьницей и начал с ней общаться, а после попросил ее привести на встречу двух подруг.

Какое-то время девочки просто общались с мужчиной. Он дарил им мягкие игрушки и сладости.

«В сентябре 2016 года потерпевшие по приглашению мужчины посещали его съемную квартиру, где, используя психологическую незрелость малолетних, обвиняемый склонил их к интимным отношениям», — сообщает пресс-служба.

Сейчас обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2016 года во Владимирской области было возбуждено уголовное дело в отношении пенсионера, который обвинялся в совращении малолетних.

Мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ: «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста».

Следствие полагает, что мужчина совратил двух девочек 16 и 12 лет. За секс он платил им деньги. Ситуация раскрылась после того, как мама одной из девочек поинтересовалась, откуда у дочери 10 тысяч рублей.

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