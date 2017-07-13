В Нижегородский области вновь появилась африканская чума свиней

Нижний Новгород, , 14:21 — REGNUM В поселке Мулино (Володарский района Нижегородской области) ликвидирован очаг африканской чумы свиней в одном из личных подсобных хозяйств. По данным Госветнадзора, в хозяйстве содержалось более 200 свиней.

Первые сообщения о болезни животных поступили к ветеринарам 10 июля. В очаге был оперативно развернут круглосуточный ветеринарно-полицейский пост, оборудованный дезбарьерами. Определены места для утилизации животных, проработан механизм выплаты компенсаций жителям района за свиней.

Читайте ранее в этом сюжете:Вспышки АЧС внесли коррективы в правила охоты в Нижегородской области

В настоящее время очаг ликвидирован. Установлены границы первой угрожаемой зоны, куда входит часть Володарского района. В границах территории проводятся ветеринарные мероприятия, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания по всему району.

Идет расследование, в ходе которого планируется установить причины возникновения вспышки заболевания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в нижегородской области было зафиксировано сразу несколько вспышек АЧС. В результате проведенных ветеринарных мероприятий дальнейшее распространение заболевания на территории района было предотвращено.

В Нижнем Новгороде мэрия призвала жителей города отказаться от разведения свиней, уничтожить уже имеющееся поголовье и перейти на альтернативное животноводство — разводить кроликов, птицу и крупный рогатый скот.

Читайте также: Нижегородским свиньям ищут альтернативу

Сразу нескольких вспышек африканской чумы свиней привели к тому, что в регионе резко подорожала свинина. Цена на нее взлетела сразу на 15,33%. В ФАС РФ заявили, что ценовой скачек был вызван нервной реакцией рынка на происходящее.

Читайте также: После вспышки АЧС цена на свинину в Нижегородской области взлетела на 15%

В феврале 2017 года на уровне правительства региона было принято решение более чем на треть снизить численность диких кабанов. Основная причина уничтожения кабанов — борьба с распространением африканской чумы свиней.

Читайте ранее в этом сюжете: Кабанов в нижегородских лесах заменят на оленей