Подростки в Башкирии приглашали взрослых в эротический клуб

Уфа, , 14:19 — REGNUM Скандал вокруг листовок эротического содержания разгорается в Башкирии. По сообщениям местной прессы, их распространяли в Уфе подростки, которые устроились работать промоутерами в рекламное агентство. По данному факту правоохранители начали проверку.

В СМИ появилась информация о том, что на перекрестке на остановке «Спортивная», который облюбовали рекламодатели, появились несовершеннолетние с рекламными листовками эротического содержания.

«В руках у этих подростков, которым нет и 17 лет, листовки с приглашением посетить салон эротического массажа. В карточке указан телефон, адрес и наглядное изображение так называемых массажисток. Раздавать буклеты детей никто не заставлял. За свою работу им обещали зарплату», — сообщает ГТРК «Башкортостан».

Уточняется, что подростки решили подработать во время летних каникул и устроились в рекламное агентство. Отмечается, что работодателей это не смутило, хотя за деятельность с привлечением несовершеннолетних не исключается уголовная ответственность.

Между тем, полиция Уфы распространила сообщение о том, что проверяет информацию по «факту привлечения детей к раздаче рекламного материала для лиц старше 18 лет». По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.