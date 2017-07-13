Саратовец плыл в Крым на плоту из бутылок, но его остановили пограничники

Саратов, , 14:30 — REGNUM Задержан 53-летний житель Саратова, пытавшийся переплыть Керченский пролив, чтобы попасть в Крым на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок. Об этом сообщили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

«При патрулировании акватории Керченского пролива на удалении одной мили от береговой линии экипаж пограничного сторожевого катера выявил неизвестного гражданина, который, используя сооруженный из подручных материалов плот, двигался со стороны порта Кавказ. По прибытии на берег мужчина рассказал, что еще в 2012 году принял решение попробовать себя в роли свободного путешественника по стране, для чего даже подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Саратове, чтобы посвятить себя туризму», — пояснили в ведомстве.

По информации пограничников, мужчина из Саратовской области прибыл в порт Кавказ, чтобы оттуда переплыть Керченский пролив. Он сам сделал плот из досок и пластиковых бутылок.

«За нарушение пограничного режима и установленных правил пребывания в территориальном море РФ мужчине вынесено предупреждение в порядке статьи КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ», — отметили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы крымского погрануправления ФСБ России, в июле был задержан мужчина, пытавшийся переплыть Керченский пролив из Крыма на материк в Кубань, обвязавшись пластиковыми бутылками. Его обнаружил в море лоцманский катер «Алмаз» примерно в миле от берега. Члены команды подняли мужчину на борт и доставили на берег. Пловец назвался «Иваном», а свой поступок объяснил желанием познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк. Документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось. Однако позже выяснилось, что мужчина страдает потерей памяти.