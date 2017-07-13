Из нижегородского псевореабилитационного центра освобождены 37 человек

Нижний Новгород, , 14:03 — REGNUM В Нижегородской области сотрудникам правоохранительных органов пресечена деятельность псевореабилитационного центра, в котором насильно удерживались 37 человек из различных регионов России. Все они страдают нарко‑ и алкогольной зависимостью.

Сообщение о функционировании центра, расположенного в деревне Дуденево Богородского района, поступило на телефонную линию СК РФ 12 июля.

При проведении оперативных мероприятий все 37 человек, которые незаконно, против их воли, удерживались в данном жилище, были освобождены.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц).

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, лже-реабилитационный центр функционировал длительное время. В отношении лиц, содержащихся в нем, применялись методы физического и морального воздействия, унижающие человеческое достоинство.

В настоящее время следователи СК работают с потерпевшими, устанавливается, были ли совершены в отношении них тяжкие преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижегородской области уже был закрыт подобный реабилитационный центр для наркоманов. Теперь его создателя подозревают в систематическом похищении наркоманов и алкозависимых граждан под видом оказания им помощи.

Всего из дома, расположенного в деревне Ройка, были лсвобождены более 60 человек, часть из которых удерживались там насильно.

О центре стало известно после того, как один из похищенных смог сбежать и обратился в полицию.

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