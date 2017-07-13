В Забайкалье СК проверит сообщения об избиении воспитанника детского лагеря

Нерчинск, Забайкальский край, , 13:47 — REGNUM Следственный комитет Забайкалья проверит информацию СМИ о том, что в детском лагере «Таёжный» преподаватель ударил одного из воспитанников, сообщает 13 июля пресс-служба ведомства.

«13 июля в СМИ появились данные о том, что в детском лагере «Таёжный» в Нерчинском районе Забайкальского края преподаватель ударил воспитанника», — сообщили в ведомстве.

Напомним, по информации местных СМИ, один из преподавателей за небольшую провинность ударил воспитанника детского лагеря, ученика девятого класса.

Также, по их данным, еще один воспитанник этого лагеря был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой после того, как его избили сверстники.

В ближайшее время следователи приедут в лагерь и проверят данные, указанные в СМИ. Они опросят других воспитанников лагеря, его персонал и руководство.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани подозревается сотрудница реабилитационного центра, которая, по информации СК, била детей. Фигурантом уголовного дела, которое следователи возбудили по ч. 1 ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию), стала воспитатель центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ручеёк». Сейчас женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

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