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В Забайкалье СК проверит сообщения об избиении воспитанника детского лагеря

Происшествия

По информации местных СМИ, один из преподавателей за небольшую провинность ударил воспитанника детского лагеря

Нерчинск, Забайкальский край, 13 июля 2017, 13:47 — REGNUM  Следственный комитет Забайкалья проверит информацию СМИ о том, что в детском лагере «Таёжный» преподаватель ударил одного из воспитанников, сообщает 13 июля пресс-служба ведомства.

«13 июля в СМИ появились данные о том, что в детском лагере «Таёжный» в Нерчинском районе Забайкальского края преподаватель ударил воспитанника», — сообщили в ведомстве.

Напомним, по информации местных СМИ, один из преподавателей за небольшую провинность ударил воспитанника детского лагеря, ученика девятого класса.

Также, по их данным, еще один воспитанник этого лагеря был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой после того, как его избили сверстники.

В ближайшее время следователи приедут в лагерь и проверят данные, указанные в СМИ. Они опросят других воспитанников лагеря, его персонал и руководство.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани подозревается сотрудница реабилитационного центра, которая, по информации СК, била детей. Фигурантом уголовного дела, которое следователи возбудили по ч. 1 ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию), стала воспитатель центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ручеёк». Сейчас женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

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Убийства и жестокое обращение с детьми