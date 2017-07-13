За последние сутки в ДНР обезврежено 200 взрывоопасных предметов

Донецк, , 13:39 — REGNUM Только за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики спасателями МЧС ДНР было обследовано около 28 гектаров земли. Это открытые территории, где чаще всего случаются подрывы мирных жителей, и сельскохозяйственные угодья. В результате проведенных работ было вывезено и обезврежено 200 взрывоопасных предметов. Это артиллерийские снаряды, минометные и заградительные мины, гранаты. Об этом 13 июля сообщил представитель МЧС.

Работа по разминированию проводится регулярно.

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Кроме разминирования территории, спасатели МЧС занимались ликвидацией порывов трубопроводов и тушении пожаров.

Так, за минувшие сутки на территории республики спасателями ДНР зафиксировано и ликвидировано 12 пожаров, 8 из которых произошли в результате возгорания сухой растительности. Пожары ликвидированы в городах Донецке, Енакиево, Горловка, в Амвросиевском районе. 12 июля в Амвросиевском районе (хутор Сеятель), на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» ГП «Макеевуголь», произошел пожар в одноэтажном административном здании. Огнем уничтожены кровля и перекрытие на площади 940 кв. м, 24 оконных и 10 дверных блоков. Пожар локализован уже поздно вечером. Причина возгорания, а также материальный ущерб устанавливаются.

Как сообщает МЧС ДНР, по состоянию на 8.00 13.07.2017 на территории республики развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению на таможенных пунктах пропуска: Донецк, Горловка, поселок городского типа Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь). За сутки в пункты оказания помощи обратилось 112 человек. С начала функционирования пунктов оказана помощь 9639 гражданам.