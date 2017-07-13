В центре Киева произошли столкновения между полицией и радикалами

Киев, , 13:37 — REGNUM Столкновения между украинскими националистами и полицией начались 13 июля возле здания Верховной рады, сообщает УНН.

Первоначально у здания парламента проходил митинг, в котором приняли участие неонацисты из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Свободы» и «Национального корпуса». По различным оценкам, на митинге присутствуют от 100 до 500 радикалов.

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Митингующие требуют снятия неприкосновенности со всех депутатов Верховной рады, а также поджигают фальшфейеры и бросают дымовые шашки. Помимо этого, неонацисты перекрыли дорогу к Верховной раде и закидали яйцами одного из депутатов.

По сообщениям СМИ, в ответ на действия радикалов сотрудники полиции применили силу и газовые балончики, что привело к столкновениям. Отмечается, что у здания парламента дежурят порядка 100 сотрудников правоохранительных органов, машина пожарной охраны и скорой помощи.

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Помимо этого, у здания министерства здравоохранения Украины проходит еще один митинг, в котором приняли участие врачи и представители профсоюзного движения на Украине. Протестующих, по различным данным, до 3,5 тыс. человек. Активисты требуют остановить медицинскую реформу и уволить министра здравоохранения Украины.

Напомним, ранее во Львове митингующие также применили дымовые шашки, окутав дымом площадь возле здания городского совета. Протестующие требовали решить ситуацию с львовским мусором и уволить начальника управления коммунальным имуществом Инну Свистун.

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