По меньшей мере 12 человек погибло в результате теракта на севере Камеруна

Яунде, , 13:15 — REGNUM

По меньшей мере 12 человек погибли, более 40 получили ранения в результате теракта, совершенного 12 июля на севере Камеруна, поблизости от границы с Нигерией, сообщает Reuters.

С такой информацией выступил высокопоставленный источник в армии страны. Он добавил также, что за терактом, произошедшим в городе Ваза, распложенном в 8 км от границы с Нигерией, стоял смертник.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя, тем не менее в прошлом о своей причастности к таким же актам насилия заявляла радикальная группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, это не единственный теракт, совершенный на этой неделе в регионе. Так, 12 июля в соседней Нигерии в городе Майдугури в результате серии терактом погибло по меньшей мере 19 человек погибло. Местные власти возложили ответственность на радикалов из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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