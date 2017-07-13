Спящую влюблённую пару зарубили топором в Башкирии

Уфа, , 13:14 — REGNUM В Башкирии вынесен приговор по факту двойного убийства. Перед судом предстал 32-летний житель Мечетлинского района, который убил спящих парня и его девушку из ревности. Информацию об этом распространили республиканская прокуратура и СУСК по Башкирии.

Убийство произошло вечером 26 июля 2016 года в одном из сёл Мечетлинского района, где проживал злоумышленник.

«Находясь в своем доме в состоянии алкогольного опьянения, 32-летний мужчина нанес топором один удар в голову местному жителю в ходе ссоры из-за ревности к его девушке. Смерть наступила на месте происшествия. Испугавшись, что девушка проснется и сообщит в правоохранительные органы, взяв в кухне нож, он подошел к спящей на диване девушке и нанес ей несколько ударов ножом, а затем ударил топором по голове», — говорится в сообщении следственного управления СКР.

Девушка погибла от полученных ранений. По данным прокуратуры, после преступления мужчина на велосипеде перевез тела к берегу реки Ик и закопал.

«Чтобы скрыть следы преступления, он сжёг в печи вещи со следами крови и топорище, а топор выкинул в озеро. По заявлениям родственников потерпевшие были объявлены в розыск как без вести пропавшие», — отмечают в надзорном ведомстве.

Спустя полтора месяца мужчина пришел в правоохранительные органы с явкой с повинной. В прокуратуре отмечают, что фигурант уголовного дела пояснил, что не смог перенести угрызений совести и решил добровольно сдаться.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление). Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Суд также взыскал в пользу родственников погибшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Отметим, 11 июля 2017 года в Башкирии из-за ревности был убит мужчина. Преступление произошло в одной из квартир города Агидели. По версии следствия, 30-летний мужчина находился у своей любовницы и в ходе употребления спиртного стал ревновать ее к сожителю, проявляя агрессию. 35-летняя женщина нанесла ему один удар ножом в область груди. От полученных ранений 30-летний мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело.