В Прикамья из-за взрыва в дачном обществе пострадали 6 человек

Пермь, , 13:10 — REGNUM В Пермском крае в садовом некоммерческом товариществе «Ромахино» на территории Добрянского района во время пожар произошёл взрыв 50-литрового газового баллона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, возгорание тушили сами хозяева и соседи. Шесть человек получили ожоги. Из-за отсутствия подъездных путей к дачному кооперативу, поэтому пострадавших на лодке по реке Чусовой доставили в населённый пункт Талица для оказания медпомощи.

В настоящее время пятеро мужчин и одна женщина находятся в ожоговом центре в Перми. В результате пожара сгорели баня и сарай на площади 24 квадратных метра. Тушение подразделениям пожарной охраны не осуществлялось, поскольку к дачному товариществу можно добраться исключительно водным путём.

Пока рассматриваются три причины возникновения пожара: детская шалость, электротехническая причина (для проведения экспертизы были изъяты с места фрагменты электропроводки), также не исключён и поджог.

По факту пожара и получения ожогов шестью дачниками проводится проверка. Известно, что в момент возникновения пожара хозяйка дачного участка, на котором вспыхнул пожар, находилась у соседки. Услышав хлопок, женщина побежала к дому и увидела, что сарай полностью в огне, и он переходит на баню. Внутри сарая располагался 50-литровый газовый баллон. Соседи с нескольких участков бросились на помощь, растянули шланг со своего огорода до места пожара и стали поливать, через несколько минут произошел взрыв в сарае.