Строительство пешеходных переходов в Самаре: особо крупное мошенничество

Самара, , 13:14 — REGNUM Директор ООО «Самаратрансстрой» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере за хищение 3 млн бюджетных рублей при строительстве подземных пешеходных переходов на Московском шоссе в рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футболу.

Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, по версии следствия, в 2015 году директор ООО «Самаратрансстрой» заключил с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области государственный контракт на выполнение работ по строительству подземных пешеходных переходов, расположенных на Московском шоссе (от улицы Мичурина до АЗС № 15 «Роснефть») в Самаре, не имея намерений по исполнению условий данного контракта в полном объеме.

«В соответствии с условиями контракта при выполнении работ подрядчик должен был использовать нагревательный кабель марки DEFROST PIPI 20Вт/м NEXANS 10 174 810, стоимостью 368,9 рублей (с учетом НДС — 435,3 руб.) за 1 метр, — пояснили в ведомстве. — С учетом стоимости предусмотренной контрактом марки нагревательного кабеля 6 апреля 2015 года Минтранс региона перечислил в качестве аванса на расчетный счет ООО «Самаратрансстрой» 43 млн 53 тыс.725 рублей. Однако директор фирмы, реализуя преступный умысел, получив реальную возможность распоряжаться бюджетными средствами 18 августа 2015 года заключил с ООО «Электрокомплект» договор поставки нагревательного кабеля марки DTIP-18 2535/2755 Вт 155м-DEV89833794, стоимостью 123,45 рублей (с учетом НДС — 145,68 руб.) за 1 метр, укладка которого впоследствии была осуществлена при строительстве подземных пешеходных переходов. При этом в акты выполненных работ сотрудниками ООО «Самаратрансстрой» по указанию директора были внесены заведомо ложные данные о применении кабеля DEFROST PIPI 20Вт/м NEXANS 10 174 810, которые были подписаны сторонами».

«Директор «Самаратрансстрой», используя свое служебное положение, путем обмана похитил бюджетные денежные средства на общую сумму более 3 млн рублей, причинив министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области материальный ущерб в особо крупном размере», — резюмировали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Санкция по уголовной статье, инкриминируемая руководителю «Самаратрансстрой» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, отметили в надзорном ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Московского шоссе с ООО «Самаратрансстрой» с региональным Минстроем был подписан 5 октября 2015 года. В октябре 2016 года упраздненный ныне распоряжением губернатора Николая Меркушкина региональный Госфинконтроль указал «на неправомерное использование» министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области бюджетных средств. При строительстве пешеходных переходов в Самаре стоимость проложенного греющего кабеля оказалась выше в 3,7 раза, а облицовочной плитки — в 2,4 раза. Через три месяца после приемки работ керамогранитная облицовка посыпалась повсеместно. Об этом и других финансовых нарушениях сообщил Госфинконтроль.

В декабре 2016-го прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве подземных пешеходных переходов на Московском шоссе.

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