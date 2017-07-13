В Новосибирске волонтёры обнаружили десятки мёртых чаек

Новосибирск, , 13:03 — REGNUM Под Новосибирском на берегу Оби волонтёры обнаружили десятки мёртвых чаек. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском Центре реабилитации хищных птиц.

«Ребята обнаружили не просто много, а очень много погибших чаек — кто-то запутался в сетях, кто-то проглотил крючок и попал в своеобразный «капкан» долгой и мучительной смерти. Кто был еще в живых — освободили и выпустили, — отметили в Центре.

По словам волонтёров, в этот раз погибло около 20 чаек, спасти удалось единицы. Но как ИА REGNUM уточнила пресс-секретарь организации Татьяна Мельникова, сети, в которые попали птицы, ставятся местным населением регулярно.

«Соответственно, и рыба, и птицы, которые охотятся на рыбу, гибнут тоже регулярно. Причём не только в конкретной точке, где эту ситуацию увидели наши волонтёры, но и в принципе — по Новосибирской области и по России. Это ничем не грозит прямо сейчас — то есть, это не внезапное событие значительного масштаба. Это вялотекущее бедствие, которое потихоньку уменьшает природные ресурсы и в перспективе может грозить, разумеется, уменьшением популяции чаек и уменьшением количества рыбы в реках. Подобная медленная гибель животных не только незаконна, но еще и не гуманна», — считает Татьяна Мельникова.

Отметим, что новосибирцы становятся невольными зрителями такой удручающей картины не впервые. Так, в апреле на озере, расположенном на территории Юго-Западного жилмассива Новосибирска, местный житель обнаружил косяки вмёрзших в лёд рыб. Тогда специалисты предположили, что рыба погибла из-за нехватки кислорода.