Из заповедника в Подмосковье сбежали зубры

Серпухов, Московская область, , 12:32 — REGNUM В Московской области из Приокско-Террасного заповедника сбежали 12 зубров. Вечером 10 июля из-за урагана упали три сосны и четыре ели в заповеднике и повредили забор. Через образовавшуюся дыру зубры вышли на волю, передавало «Сегодня.ру».

Сбежавших из Приокско-Террасного заповедника зубров уже начали искать с помощью спортивных самолётов. Об этом заявила заместитель директора по содержанию и разведению зубров — заведующая Центральным зубровым питомником Ирина Землянко, передавало «Радио 1».

«12 июля все сотрудники заповедника прочёсывали лес в округе, а сейчас поднялись спортивные самолёты — осматриваем местность с воздуха, с лесником на борту», — сказала Землянко.

По ее словам, «на связи все главы поселений, все предупреждены, если люди видят зубров, они звонят, мы выезжаем туда и на месте прочёсываем лес. Все в поиске, население тоже подключено».

Как сообщает ИА REGNUM, по мнению специалистов, зубры не опасны для людей. Людей они избегают, но если человек подходит слишком близко, начинают угрожать — мотать головой, выставлять вперёд рога, агрессивно сопеть. Зубры редко нападают на людей, но известны случаи, когда они атаковали автомобили. Добавим, зубр — самое крупное наземное млекопитающее Европы.

Справка ИА REGNUM :

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого — особо охраняемая природная территория Российской Федерации. Заповедник расположен на левом берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области, его территория занимает 4945 га.