Кубань: убийца и насильник девочки-подростка задержан в Новороссийске

Краснодар, , 12:25 — REGNUM В Краснодарском крае изнасилована и убита девочка-подросток. Личность подозреваемого в страшном преступлении уже установлена. По информации регионального управления СКР, 26-летний молодой человек задержан, сообщает ИА REGNUM 13 июля.

Скорее всего, он будет в ближайшее время заключен под стражу. Дознаватели уверены, что преступник действовал не один. Его соучастника ищут: приняты меры по установлению его местонахождения и задержанию.

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Как уточнили в СКР, о пропаже 15-летней девочки в городе Новороссийске вечером 10 июля полицию заявила её мать. Как выяснилось, в этот день девочка вышла из дома своей бабушки, расположенного по улице Донской, но до своего дома так и не дошла.

Страшные подробности исчезновения школьницы открылись уже в ходе следствия по уголовному делу, возбуждённому по статье УК РФ «Убийство». Дознаватели установили, что вечером 10 июля знакомый задержанного встретился с девочкой в парке, а потом на автомобиле молодого человека все трое должны были направиться к морю. Однако машина поехала в сторону виноградников.

Как рассказал на допросе сам задержанный, они остановились в безлюдном месте, а потом молодые люди поочередно изнасиловали несовершеннолетнюю, после чего убили. Тело погибшей девочки злоумышленники спрятали.

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