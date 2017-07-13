В Оренбуржье взорван очередной банкомат

Орск, Оренбургская область, , 12:18 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области в ночь на 13 июля совершен взрыв банкомата, принадлежащего одному из крупнейших российских банков и расположенного в торговом комплексе «Великан». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВЛ по Оренбуржье, в настоящее время по факту взрыва проводится проверка.

В свою очередь в пресс-службе банка корреспондентусообщили, что взрыв произошёл в офисе самообслуживания по ул. Пацаева. В настоящее время он временно не работает. На данный момент сотрудники службы безопасности финансового учреждения активно взаимодействуют с полицией в проведении оперативно-следственных мероприятий.

«В интересах следствия подробности не раскрываются. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации», — сказали в банке.

Стоит отметить, банковский терминал разрушен, от взрывной волны пострадали соседние с офисом помещения, человеческих жертв нет. В пресс-службе УМВД отметили, что пока неизвестно — удалось ли преступникам забрать из терминала деньги или нет. В пресс-службе банка этот вопрос не комментируют.

Напомним, что в конце июня 2017 года был взорван банкомат в Оренбурге, преступники смогли опустошить терминал. Преступление пока не раскрыто.

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